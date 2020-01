Imola, investe uomo che ha rubato telefono al figlio: arrestato 44enne (Di lunedì 6 gennaio 2020) Omicidio a Imola, dove un furto si è trasformato in una tragedia. Un marocchino di 34 anni ha rubato il cellulare di un giovane: il padre si è fatto giustizia da sé investendolo e uccidendolo. Omicidio a Imola, la reazione di un padre Ha 44 anni l’operaio emiliano arrestato per aver investito e ucciso un uomo di 10 anni più giovane, colpevole di aver rubato il cellulare di suo figlio. Nei giorni scorsi tra i due era già scoppiata una rissa. L’omicidio si è verificato in via Mameli a Imola, intorno alle 22.30 di domenica 5 gennaio 2019. I fatti si sono verificati in un vicolo stretto del centro storico, dove il 44enne a bordo del suo fuoristrada ha travolto il marocchino regolare in Italia. Il violento impatto non gli ha lasciato scampo: inutili gli interventi dei soccorritori. La vittima è morta durante il trasporto in ospedale. Dopo l’incidente, l’operaio, in ... Leggi la notizia su notizie

