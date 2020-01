Imola, investe e uccide l’uomo che ha rubato il cellulare al figlio: arrestato (Di lunedì 6 gennaio 2020) Ha travolto e ucciso l’uomo che aveva rubato il cellulare al figlio e con il quale aveva aveva litigato nei giorni scorsi. È quanto riporta La Repubblica. Gli uomini della Polizia di Stato hanno fermato un 44enne di Imola per omicidio volontario. Secondo la ricostruzione degli investigatori ieri sera, intorno alle 22.30, in una strada del centro l’automobilista investito con la sua auto, un marocchino regolarmente in Italia. Dopo l’omicidio è andato in commissariato raccontando dell’incidente. L’ipotesi degli investigatori, coordinati dalla procura, è il 43enne abbia volontariamente investitolo straniero La vittima avrebbe rubato il cellulare al figlio minorenne. Qualche giorno fa, inoltre, i due uomini erano stati protagonisti di una rissa. La vittima è morta durante il trasporto verso l’ospedale. L'articolo Imola, investe e uccide l’uomo che ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

