Imola, investe e uccide il 34enne che aveva rubato il telefono al figlio (Di lunedì 6 gennaio 2020) È stato arrestato questa mattina, al seguito di un lungo interrogatorio, un uomo di 43 anni residente a Imola con l’accusa di omicidio volontario aggravato. L’uomo si era presentato in commissariato raccontando di aver investito, senza aver intenzione di ucciderlo, un 34enne con il quale aveva avuto problemi. La precedente rissa tra il 43enne e la vittima Per aver chiara la dinamica dell’accaduto bisogna risalire a quanto accaduto qualche giorno fa, negli ultimi giorni dell’anno. La vittima, un 34enne di origine marocchina regolare in Italia, avrebbe minacciato il figlio del 43enne, un operaio di Imola, per poi rubargli il cellulare. Un fatto a cui, 3 giorni fa, è seguita la “resa dei conti” del 43enne che aveva cercato e raggiunto il 34enne marocchino in cerca di spiegazioni e tra i due si sarebbe accesa una forte discussione tramutata poi in una rissa costata a entrambi ... Leggi la notizia su thesocialpost

repubblica : Imola, investe e uccide un uomo perché aveva rubato cellulare al figlio: arrestato [aggiornamento delle 13:03] - repubblica : Imola, investe e uccide l'uomo che aveva rubato cellulare al figlio: arrestato - giusepp21007630 : RT @DomenicaSisto: ??Accade oggi a Imola INVESTE E UCCIDE LADRO MAROCCHINO ITALIANO ARRESTATO! MAROCCHINO UBRIACO CHE HA UCCISO ITALIANA L… -