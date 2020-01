Il Senato si ‘restituisce’ le pensioni d’oro, gli ex deputati ringraziano (Di lunedì 6 gennaio 2020) La Commissione contenziosa del Senato avrebbe deciso di ripristinare il vecchio sistema di calcolo dei vitalizi per gli ex Senatori. La notizia sarà ufficiale solo nei prossimi giorni, ma è ormai quasi una certezza. Il Senato ‘restituisce’ le pensioni d’oro, e gli ex Senatori esultano. Non mancheranno le polemiche di chi ha tanto lottato per … L'articolo Il Senato si ‘restituisce’ le pensioni d’oro, gli ex deputati ringraziano proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

IvanBrunetti2 : E alla fine solo il 12% del M5S restituisce i soldi????....???????? PAGLIACCI ????????Casta????????venduti e Incapaci.… -