Il Segreto anticipazioni: Fernando uccide Dori e rapisce Maria (Di lunedì 6 gennaio 2020) Cosa accadrà a Puente Viejo nelle prossime puntate de Il Segreto? Prudencio e Lola dovranno difendere il loro amore dal pericoloso Armero, mentre Fernando sequestrerà Maria per salvarla dalla folle infermiera Dori. Inoltre, arriverà al paesino la madre di Esther, mettendo la ragazza in difficoltà. Don Berengario avrà una reazione alquanto strana davanti alla donna, che in realtà fa parte del suo misterioso passato. Il Segreto anticipazioni: Maria rischia di essere uccisa da Dori Nelle prossime puntate della soap opera spagnola in onda su Canale 5, Maria verrà narcotizzata da Dori, che ha intenzione di ucciderla. Solo in quel momento, la giovane capirà di essere in pericolo. Nel frattempo, Esther verrà sorpresa da Marina, sua madre. La donna ha intenzione di rivelare tutta la verità a Don Berengario sul conto di sua figlia. Per fortuna, Fernando salverà Maria dalla pazza Dori. Dopo una ... Leggi la notizia su kontrokultura

infoitcultura : QUESTA SETTIMANA a IL SEGRETO, le anticipazioni fino al 10 gennaio - infoitcultura : Il Segreto Anticipazioni 7 gennaio 2020: Carmelo ferito a morte! - KontroKulturaa : Il Segreto anticipazioni: Fernando uccide Dori e rapisce Maria - -