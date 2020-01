Il Segreto anticipazioni 7 gennaio 2020 : Carmelo viene ferito gravemente! : Sarà vero o fa soltanto parte delle trame del vero responsabile? Il Segreto tornerà domani, 7 gennaio 2020, intorno alle 16:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà ...

Il Segreto anticipazioni 13-19 gennaio : Isaac e Elsa lasciano Puente Viejo : Nel corso della settimana che va dal 13 al 19 gennaio, le anticipazioni de Il Segreto ci svelano che ci sarà un addio, quello di Isaac e Elsa. I due protagonisti, dopo essere riusciti a convolare a nozze ed aver risarcito tutti gli amici del denaro ricevuto in passato, decideranno di lasciare il paese. Nel frattempo, però, Puente Viejo si troverà a fare i conti con una terribile notizia che potrebbe distruggere la vita di tutti gli abitanti. ...

Il Segreto anticipazioni 2020 : Dori muore - ecco chi la uccide davvero : Il Segreto anticipazioni del 2020: cosa succederà davvero a Dori? Il fururo già scritto dell’infermiera Dori muore a Il Segreto. Chi la ucciderà? Lei è l’infermiera che si occuperà di Maria Castaneda, sottoponendola a trattamenti molti dolorosi voluti da Fernando Mesia per rendere cronica la sua paralisi. Maria comincerà a sospettare che l’infermiera ha dei […] L'articolo Il Segreto anticipazioni 2020: Dori muore, ecco ...

Il Segreto anticipazioni Spagnole : Elsa e Isaac escono definitamente di scena! : Presto toccherà dire addio ad una coppia tanto amata, quella composta da Elsa e Isaac. I due attori hanno ringraziato i fan prima di congedarsi...

Il Segreto anticipazioni : Don Berengario scopre di avere una figlia - ma lei lo inganna : Tra un po’ di tempo, all’interno della soap opera Il Segreto assisteremo a dei colpi di scena per quanto riguarda la vita di Don Berengario, le anticipazioni, infatti, portano alla luce un retroscena su di lui. Diversi anni fa, prima di intraprendere la via del signore, l’uomo ebbe una relazione con una donna molto avvenente di nome Marina. A distanza di anni, l’uomo di fede apprenderà che da quella relazione nacque una ...

Anticipazioni Il Segreto Puntate Spagnole : Il Ritorno di Don Anselmo! : Anticipazioni Il Segreto Puntate Spagnole: Don Anselmo rientra a Puente Viejo nel momento in cui i suoi fedeli hanno più bisogno di lui. Tra questi anche Don Berengario, che sta attraversando un periodo davvero difficile… Al di là della presenza del simpatico Don Berengario, il parroco più amato de Il Segreto è sempre stato Don Anselmo. Presente sin dalla prima puntata della telenovela, il sacerdote ha accompagnato, sposato ed anche detto ...

