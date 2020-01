Il Segreto anticipazioni 13-19 gennaio: Isaac e Elsa lasciano Puente Viejo (Di lunedì 6 gennaio 2020) Nel corso della settimana che va dal 13 al 19 gennaio, le anticipazioni de Il Segreto ci svelano che ci sarà un addio, quello di Isaac e Elsa. I due protagonisti, dopo essere riusciti a convolare a nozze ed aver risarcito tutti gli amici del denaro ricevuto in passato, decideranno di lasciare il paese. Nel frattempo, però, Puente Viejo si troverà a fare i conti con una terribile notizia che potrebbe distruggere la vita di tutti gli abitanti. Carmelo, invece, indagherà su Fernando e sul suo ipotetico coinvolgimento nella morte del sindaco di Belmonte, ciò che scoprirà sarà molto interessante. anticipazioni Il Segreto: Elsa e Isaac lasciano Puente Viejo Le anticipazioni delle puntate de Il Segreto, in onda in Italia dal 13 al 19 gennaio, saranno caratterizzate dalla partenza di Isaac e Elsa. I due convocheranno i loro conoscenti per informarli della venuta di Alvaro, il quale le ha ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Il Segreto anticipazioni 13-19 gennaio: Isaac e Elsa lasciano Puente Viejo - - blogtivvu : Il Segreto, anticipazioni dal 7 al 10 gennaio: le trame della settimana - Spazio_Gossip : Anticipazioni il Segreto . Isaac è in ansia per Elsa -