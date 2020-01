Il piano del ministro Pisano per cambiare Spid (Di lunedì 6 gennaio 2020) "Polemiche eccessive. La mia proposta è che l'identità digitale, ovvero Spid, venga rilasciata dallo Stato". Il ministro dell'Innovazione Paola Pisano ha provato in queste ore a placare le polemiche sollevate dopo una sua intervista a Radio 1. Molti hanno letto nelle sue parole - "proporremo una unica userid e password di Stato", omettendo nell'intervista di specificare che stava parlando del sistema di identità digitale Spid - un tentativo di ingerenza da parte del pubblico nella vita dei cittadini. Ed è proprio quell'omissione ad aver dato il via alle polemiche. Ma fonti del ministero all'Agi confermano che si è trattato di un equivoco, e spiegano quali sono i piani del ministero su Spid. L'idea alla quale stanno lavorando, raccontano, prevede che così come la carta d'identità digitale oggi viene emessa e gestita dallo Stato, dal ministero dell'Interno ... Leggi la notizia su agi

