Il nuovo powerbank di Mophie è persino in grado di far ripartire la vostra auto

Mophie è da anni leader nella categoria della ricarica wireless e ora la società sta alzando la posta con la nuova Powerstation Go che oltre a consentire la ricarica via cavo tramite porte USB-A e ricarica wireless è anche in grado di far ripartire l'auto o addirittura un SUV.

