Il Ken Umano diventa Barbie: “Sono una donna, taglio tutto” (Foto) (Di lunedì 6 gennaio 2020) Le Foto alla fine dell’articolo. Gli interventi chirurgici di Rodrigo Alves, conosciuto in tutto il mondo come il Ken Umano, ospite spesso dei programmi condotti da Barbara D’Urso ed entrato anche come ospite durante la quindicesima edizione del Grande Fratello, andata in onda nel 2018 su Canale 5, andranno avanti per un bel po’ di tempo perché il 36enne originario di San Paolo, Brasile, ha deciso di intraprendere un percorso di transizione per diventare donna. Sul profilo Instagram di Rodrigo Alves, infatti, attualmente, si possono trovare solamente Foto con le quali possiamo già vedere il nuovo look del Ken Umano che, di conseguenza, da Ken, ha deciso di diventare Barbie. (Continua…) Come già anticipato, il percorso di riassegnazione sessuale non è semplice e, quindi, Rodrigo Alves, che ha alle spalle già 58 operazioni, tornerà presto in sala operatoria. ... Leggi la notizia su howtodofor

trash_italiano : Il Ken umano, Rodrigo Alves, diventa Barbie - giuly4everjb : RT @Viperissima_: Altro che Barbie, il Ken umano ha deciso di trasformarsi definitivamente in Ilary Blasi! Anno nuovo, vita nuova! https:/… - SantiSimona : ma poveretto/a ...ma quanta infelicità? -