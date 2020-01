Il Bologna domina contro la Fiorentina ma pareggia solo nel finale, decisivo Orsolini: le pagelle di CalcioWeb (Di lunedì 6 gennaio 2020) Bologna-Fiorentina – Il Bologna riacciuffa la Fiorentina nel recupero grazie ad un gol di Orsolini su calcio di punizione. I viola erano andati in vantaggio con una rete di Benassi, pur non giocando una grande partita e soffrendo per tutti i 90′. Primo tempo giocato meglio dal Bologna. I felsinei trovano il vantaggio con Palacio, ma il guardalinee annulla per fuorigioco, confermato poi dal VAR. La Fiorentina si rende pericolosa solo in un’occasione ma è letale: Benassi si inventa una conclusione al volo che non lascia scampo a Skorupski sugli sviluppi di un calcio di punizione. E’ il Bologna a farsi preferire anche nella ripresa. La squadra di Mihajlovc spinge ma Dragowski rimanda al mittente i tentativi di Sansone, Palacio e Soriano. Chiesa si divora il pallone del raddoppio al 70° calciando addosso a Skorupski. In pieno recupero arriva il meritatissimo ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

