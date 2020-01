Il 2019 di PC, PS4, Switch e Xbox One secondo Metacritic con i giochi e le esclusive con i voti più alti (Di lunedì 6 gennaio 2020) Come saprete ormai fino alla nausea l'inizio di un nuovo anno spinge l'industria a guardarsi alle spalle decretando i migliori giochi del decennio e dell'anno. Quasi sempre queste opinioni sono dettate dai gusti e dalle opinioni personali ma Metacritic non fa di certo parte di questa tipologia di "classifiche".Metacritic ha cercato di riassumere il 2019 di PC, PS4, Switch e Xbox One rivelando quali sono i videogiochi che hanno ottenuto le valutazioni più elevate e sottolineando lo stesso anche per quanto riguarda le esclusive. Non ci troviamo di fronte a un'annata incredibile dal punto di vista della media voti e solo il PC riesce a proporre un'esclusiva che supera il 90/100 con lo splendido Disco Elysium. Fortunatamente per tutti, questa perla arriverà anche su PS4 e Xbox One.Diamo un'occhiata da vicino ai giochi a tutti Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

Eurogamer_it : Quali sono i migliori giochi del 2019 dal punto di vista dei voti? #ResidentEvil2 #DiscoElysium #RedDeadRedemption2 - FM_Pagano : PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC: migliori esclusive e giochi 2019 secondo Metacritic - Gamestormit : ? Elden Ring - Microsoft ha chiesto a Bandai Namco di rimandare il trailer dei TGA 2019? ?? -