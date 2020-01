I venti del nuovo decennio (Di lunedì 6 gennaio 2020) Se fossimo un mondo migliore sarebbe una classifica di under 40 o addirittura 30, un listone da Vanity Fair americano presentato in una grande serata con tappeto rosso, ma qua tocca accontentarsi: essendo quel paese in cui “l’importante è arrivare a settant’anni con le analisi e la glicemia a posto Leggi la notizia su ilfoglio

DPCgov : ???? Avviso di condizioni meteorologiche avverse del #4gennaio per venti di burrasca con mareggiate al Sud. Leggi qui… - NetflixIT : A venti minuti dall’inizio del cenone, Giovanni si è reso conto che passare il capodanno a Bracciano con i suoi non… - Tommasolabate : Leggete l’incredibile storia del capodanno di @Arturo_Scotto, aggredito da otto infami che urlavano “Anna Frank l’a… -