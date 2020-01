I pronostici sportivi di oggi, lunedì 6 gennaio (Di lunedì 6 gennaio 2020) Nei pronostici sportivi di lunedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, c’è la Serie A, il torneo con più partite di calcio in programma oggi. Dopo le quattro partite di ieri oggi si conclude oggi la diciottesima giornata di Serie A, con ben sei partite in programma. Dopo Bologna-Fiorentina, alle 12:30, ci saranno tre partite alle 15, come se fosse una consueta domenica di campionato. Tra queste c’è quella della Juventus, che affronterà a Torino il Cagliari per provare a portarsi provvisoriamente in prima posizione solitaria in classifica. Tra le partite più attese di questo turno di campionato c’è anche Milan-Sampdoria, e non per ragioni di classifica. Molto probabilmente sarà la prima partita di Zlatan Ibrahimovic dopo il suo ritorno al Milan in questa sessione invernale di calciomercato. La partita più attesa ed equilibrata in assoluto dovrebbe essere ... Leggi la notizia su ilveggente

