I playoff della NFL entrano nel vivo (Di lunedì 6 gennaio 2020) Nel primo turno i New England Patriots campioni in carica sono stati eliminati dai Tennessee Titans: per il quarterback Tom Brady potrebbe essere la fine di qualcosa Leggi la notizia su ilpost

CGrigiorosso : ?? ?? | 2010-2019: UN DECENNIO DI CREMO ?? Da Venturato a Baroni ?? Dall'incubo della Lega Pro alla Serie B ?? Dai cont… - Simone_Floris : RT @MassMarianella: I playoffs NFL sono iniziati con una partita che potrebbe essere storica per i risvolti che potrebbe avere sulla straor… - Le3Ma : RT @MassMarianella: I playoffs NFL sono iniziati con una partita che potrebbe essere storica per i risvolti che potrebbe avere sulla straor… -