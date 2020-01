I Golden Globe 2020 consacrano Chernobyl e l’assente Russel Crowe per The Loudest Voice: lista dei vincitori per le serie tv (Di lunedì 6 gennaio 2020) Si apre con i Golden Globe 2020 il nostro nuovo anno all'insegna di nuove e vecchie serie tv non prima di aver consegnato alcuni meritati premi che tanto piacciono agli addetti ai lavori e ai fan che, tra red carpet e discorsi sul palco, seguono con ansia e divertimento questi eventi. Anche quest'anno i pronostici sono stati rispettati e così tra i vincitori della sezione serie tv non potevano non trovare la vera rivelazione del 2019 ovvero Chernobyl. La miniserie che ha sconvolto e travolto il pubblico, sia quello americano che italiano, sfiorando per i numeri de Il Trono di Spade per la HBO, ha portato a casa il premio come miglior miniserie ma anche quello per il miglior attore non protagonista finito nelle meritate mani di Stellan Skarsgård. Due Golden Globes 2020 vanno anche a Fleabag che, come da pronostico, porta a casa il premio come miglior serie comedy e come miglior ... Leggi la notizia su optimaitalia

