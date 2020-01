I figli delle star che nasceranno nel 2020 (Di lunedì 6 gennaio 2020) Anne HathawayFelicity JonesAshley Graham Milla Jovovich e Paul W.S. AndersonBar RefaeliRichard Gere e Alejandra SilvaClio Zammatteo Joshua Jackson e Jodie Turner-SmithQuentin Tarantino Luca ArgenteroTante sono le cicogne vip in arrivo nel 2020. Per molte star sarà un anno di baby shower e di pannolini social. In Italia, la cicogna più gossip è certamente quella di Luca Argentero. L’attore coronerà il sogno di diventare papà, grazie alla compagna Cristina Marino. Prima volta da mamma, invece, per Ashley Graham. La splendida modella curvy darà alla luce un maschietto. Richard Gere farà il bis a 70 anni con la moglie Alejandra Silva. Doppietta anche per Anne Hathaway. La diva premio Oscar regalerà un fratellino (o una sorellina) al piccolo Jonathan, nato nel 2016 dal matrimonio con Adam Shulman. Milla Jovovich è incinta del suo terzo figlio con il regista Paul W.S. Anderson. Anche la ... Leggi la notizia su vanityfair

TgrSicilia : 6 gennaio 1980, l'omicidio di Piersanti #Mattarella. Oggi seduta solenne dell'Ars con il Capo dello Stato e i figli… - sole24ore : Tanto scalpore per 'mamma stira e papà lavora', ma nei libri di scuola si legge di ben peggio. Ecco una raccolta de… - msgelmini : Sono convinta che il nostro compito, come rappresentanti delle Istituzioni, sia quello di dare alle persone, a comi… -