Hockey ghiaccio, Thomas Di Pauli: il primo italiano a giocare (e vincere) in NHL (Di lunedì 6 gennaio 2020) Thomas Di Pauli è stato il primo italiano a giocare (e vincere) in NHL, la lega professionistica nordamericana dell’Hockey su ghiaccio: nella notte italiana tra sabato e domenica l’azzurro ha esordito con la maglia dei Pittsburgh Penguins in casa dei Montreal Canadiens, dove la squadra di Di Pauli ha poi vinto per 3-2 al supplementare. Non un grande minutaggio per lui in questa prima volta: in tutto 4’16” in campo nei tre tempi regolamentari. Queste le sue dichiarazioni a fine gara, riprese dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport“: “È incredibile: è quel che ho sempre sognato. Ora sta a me sfruttare l’occasione“. Sempre alla Rosea, ne parla così il coach dei Penguins, Mike Sullivan: “Thomas è veloce, sa muoversi in inferiorità ed è affidabile in difesa“. Nella notte scorsa, nella sconfitta interna contro ... Leggi la notizia su oasport

MaxCbr1 : RT @Sport_Mediaset: Nuove frontiere della discesa sulla neve, calcio-basket improponibile, hockey su ghiaccio con risultati esilaranti: que… - missypippi : RT @Sport_Mediaset: Nuove frontiere della discesa sulla neve, calcio-basket improponibile, hockey su ghiaccio con risultati esilaranti: que… -