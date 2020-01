Hockey ghiaccio, EBEL 2020: brutto ko interno per Bolzano, superato agli shoot-out dal fanalino di coda (Di lunedì 6 gennaio 2020) Cade di nuovo l’HCB Alto Adige Alperia nel turno odierno di Erste Bank EisHockey Liga – EBEL 2020. La formazione del neo-coach Greg Ireland, infatti, si fa sorprendere in casa addirittura dall’ultima in classifica, i Dornbirn Bulldogs che passano agli shoot-out con il punteggio di 3-2, facendo ripiombare nei dubbi la formazione italiana. Dopo la vittoria in casa dei Red Bull Salisburgo (che si era poi rivelata l’ultimo match di coach Clayton Beddoes sulla panchina dei Foxes) era arrivato il bel successo di Innsbruck. Oggi, invece, al PalaOnda di Bolzano, è arrivato un ko davvero pesante. I biancorossi hanno approcciato nella maniera peggiore la sfida, subendo la rete dello svantaggio dopo soli 7:59 con Subban. Lo stesso Subban segna addirittura il raddoppio nel corso della seconda frazione al minuto 29:11 su assist di Tamminen e per Bolzano le cose si ... Leggi la notizia su oasport

