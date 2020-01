Hockey ghiaccio, Alps League 2020: Val Pusteria e Renon rimangono in scia a Lubiana, vincono Cortina, Fassa e Asiago (Di lunedì 6 gennaio 2020) “Befana” sul ghiaccio per la Alps Hockey League 2020. Tutte le squadre erano impegnate in un turno di notevole importanza. In vetta prosegue la corsa dell’Olimpija Ljubljana che sommerge di reti Gherdeina e mantiene le distanze su Val Pusteria e Renon che rispondono vincendo contro Bregenwaldner e Kitzbuhel. Negli altri incontri vittorie importanti per Fassa e Cortina, mentre Asiago supera Vipiteno nel derby italiano. VEU Feldkirch – : – SHC Fassa Falcons 1-2: importante vittoria in trasferta per Fassa che si porta avanti al minuto 12:42 con Trottner su assist di Marchetti, quindi raddoppia al 29:42 con Castlunger su assist di Chiodo. Feldkirch prova a riaprire i giochi nel finale, ma la rete di Stanley al 40:57 non cambia i destini dell’incontro. HC Pustertal Wölfe – : – EC Bregenzerwald 4-3: successo di grande importanza per i Lupi che ... Leggi la notizia su oasport

