Ho fatto Capodanno a Parigi come uno stupido turista qualsiasi. Ed è stato meraviglioso (Di lunedì 6 gennaio 2020) Sono stato a Parigi per l’ultimo dell’anno, ci sono andato in macchina perché ho paura di precipitare dalle nuvole, mentre non ho paura di fare un frontale con un camion; più una hostess sorride e più mi mette angoscia, no, l’aereo non fa per me: mi fa soffrire di claustrofobia in mezzo all’azzurro, e detesto questo paradosso. Io e Ethel abbiamo scelto di stare tre giorni in un grazioso appartamento in rue Marcadet, zona Montmartre, a due passi dalla basilica del Sacro Cuore. Stare in un appartamento ti concede l’illusione di vivere a Parigi, di farne parte, mentre un albergo non può che farti sentire un turista. A me il turista ha sempre fatto orrore, consideravo il turismo una vera e propria malattia dello spirito: questa capacità di trasformare tutto in una cartolina, anche il mistero della scoperta. Non è più così, mi sono ricreduto radicalmente, ora ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

