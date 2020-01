"Ho avuto una storia con Ignazio Moser". Le rivelazioni hot di Antonella Fiordelisi - (Di lunedì 6 gennaio 2020) Carlo Lanna É senza freni Antonella Fiordelisi che in una storia su Instagram confessa di aver avuto una storia con Ignazio Moser e poi si scaglia contro alcune ex colleghe Il mondo dei social sono un serbatoio infinito di notizie per gli amanti del gossip. E lo sa benissimo Antonella Fiordelisi che, sul profilo instagram e in alcune stories che ha condiviso con i fan, ha rivelato piccanti e succulenti dettagli sulla sua vita privata e sul mondo dello spettacolo. Antonella, fidanzata felicemente con Francesco Chiofalo ed ex tentatrice di Tempation Island, confessa di aver avuto una storia (in passato), con Ignazio Moser. Sì, proprio con l’attuale compagno di Cecilia Rodriguez. Le sue confessioni hot non sono passate inosservate, eppure per il momento, da tutti i personaggi che sono stati tirati in causa, non c’è stata nessuna replica. "Il ragazzo più alto con cui sono stata? ... Leggi la notizia su ilgiornale

