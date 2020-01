HARVEY WEINSTEIN | VIA AL PROCESSO Imputato simbolo #metoo rischia ergastolo

HARVEY WEINSTEIN - al via al processo per gli stupri e le aggressioni sessuali. La procura vuole far testimoniare le vittime : A quasi due anni dall’esplosione dello scandalo è iniziato a New York il processo a Harvey Weinstein, l’ex produttore di Hollywood travolto da un’ondata di denunce di aggressioni sessuali. Il 67enne, in abito scuro e capelli arruffati, è arrivato in aula usando un girello, a seguito di un recente intervento alla schiena: quando gli è stato chiesto come stesse la schiena, ha risposto con un sorriso accennato e ha fatto il gesto di ...

Al via il processo a HARVEY Weinstein : Harvey Weinstein a processo: l’ex produttore cinematografico rischia l’ergastolo. Per la difesa l’ex numero uno di Hollywood ha avuto rapporti consensuali. Al via il processo ad Harvey Weinstein. Il caso che ha travolto il fondatore della Miramax è venuto alla luce con prepotenza nel 2017 grazie a due inchieste del New York Times, accusato di molestie e violenze sessuali da ottantasette donne, tra cui alcune celebri attrici ...

Scandalo #metoo - HARVEY WEINSTEIN rischia altri otto processi : Dopo le nuove accuse per molestie da parte di un’ex modella polacca, Kaja Sokola, i pm di Los Angeles hanno svelato che su Harvey Weinstein incombono altri otto processi. La polizia di Beverly Hills e di Los Angeles ha portato quattro casi ciascuna davanti ai pubblici ministeri, che li stanno esaminando per decidere se procedere. In un’email all’Associated Press il portavoce di Weinstein, Juda Engelmayer, ha affermato di ...

HARVEY WEINSTEIN : un'ex modella lo accusa di averla violentata quando era minorenne : Harvey Weinstein è al centro di nuove accuse avanzate da un'ex modella che sostiene di essere stata violentata quando aveva 16 anni. Harvey Weinstein è al centro di nuove accuse rivolte dall'ex modella Kaja Sokola che sostiene di essere stata violentata dall'ex produttore nel 2002, quando aveva solo 16 anni. I documenti presentati al tribunale di New York dai legali della giovane, Doug Wigdor e Kevin Mintzer, sostengono: "Invece che portarla a ...

HARVEY WEINSTEIN rompe il silenzio : "Ho fatto tanto per le donne" - : Sandra Rondini Nella sua prima intervista dopo lo scandalo, l'ex produttore svela che teme di essere dimenticato dopo 30 anni di carriera e successi, nonostante i tanti premi e i premi Oscar Come riportato da Page Six, dopo più di due anni Harvey Weinsein parla. Ma solo di se stesso. E lo fa in una intervista esclusiva al New York Post in cui rivendica tutti i suoi meriti nel mondo del cinema . Delle oltre 80 donne che lo hanno ...

Emily Ratajkowski e la scritta contro HARVEY WEINSTEIN : “Vaffanc***” : “Oggi Harvey Weinstein e il suo ex studio hanno stretto un accordo da 25 milioni di dollari con le sue vittime. Weinstein, accusato di reati che vanno dalle molestie sessuali allo stupro, non dovrà ammettere azioni illecite o pagare con i suoi soldi #nojusticenopiece”. Così scrive Emily Ratajkovski pubblicando su Instagram una sua foto alla serata di gala per la premiere del nuovo film di Adam Sandler, “Uncut Gems”, a cui si è presentata con una ...

HARVEY WEINSTEIN fotografato senza deambulatore : solo una mossa per il processo? : Harvey Weinstein si era presentato in tribunale con un deambulatore, ma, a distanza di poche ore, è stato fotografato senza alcun supporto, facendo nascere il dubbio che sia stata solo una mossa degli avvocati. Si è tornati a parlare molto di Harvey Weinstein e, nelle ultime ore, anche del deambulatore con cui si è presentato in tribunale mercoledì 11 dicembre, dove la sua cauzione è stata raddoppiata per via di 57 violazioni all'obbligo di ...

Emily Ratajkowski - al fianco delle donne (e contro HARVEY Weinstein) : Emily Ratajkowski contro Harvey WeinsteinEmily Ratajkowski contro Harvey WeinsteinEmily Ratajkowski contro Harvey WeinsteinEmily Ratajkowski contro Harvey WeinsteinEmily Ratajkowski contro Harvey WeinsteinEmily Ratajkowski contro Harvey WeinsteinSempre e comunque al fianco delle donne. Emily Ratajkowski si definisce una femminista convinta, che porta avanti le sue idee senza paura di sollevare polveroni. È andata più o meno così anche alla ...

HARVEY WEINSTEIN : accordo da 25 milioni di dollari con alcune delle accusatrici? : L'ex produttore Harvey Weinstein, accusato di molestie da più di 80 donne, avrebbe raggiunto un accordo per il risarcimento civile di alcune vittime, il patteggiamento non lo mette al riparo dalle accuse penali. Harvey Weinstein avrebbe raggiunto un accordo di 25 milioni di dollari con alcune delle accusatrici. Il patteggiamento extra-giudiziario riguarderebbe però solo le procedure civili e non ha avuto ancora il via libera dal Tribunale. ...

Roman Polanski : HARVEY WEINSTEIN e i media mi hanno trasformato in un mostro" : Roman Polanski parla per la prima volta dopo le nuove accuse di stupro spiegando che la campagna denigratoria contro di lui è stata sollevata da Harvey Weinstein per boicottarlo agli Oscar nel 2003. Roman Polanski ha parlato per la prima volta dopo le nuove accuse di stupro piovutegli sulla testa puntando il dito contro Harvey Weinstein e i media che hanno cercato di trasformarlo in un mostro. In un'intervista a Paris Match, Roman Polanski ha ...