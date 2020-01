Harry Potter, un dipendente della Warner Bros ha rubato 48 mila dollari di merchandise (Di lunedì 6 gennaio 2020) Harry Potter, un dipendente della Warner Bros ha rubato 48 mila dollari di merchandise Il mondo di Harry Potter e gli effetti collaterali: è accaduto ad Adam Hill, un dipendente della Warner Bros. Studios Tour London – The Making of Harry Potter (Regno Unito), accusato di aver rubato quasi 48 mila dollari di merchandise. Il trentacinquenne avrebbe sottratto il materiale dal magazzino della Warner Bros, mentre lavorava presso gli Studios di Leavesden Hertfordshire. Il fan della celebre saga fantasy è stato sospeso dall’impiego, condannato a 18 mesi di reclusione (e no, non ad Azkaban!) e costretto a 250 ore di servizio alla comunità. Il furto dei prodotti di merchandise al Warner Bros. Studios Tour London: oltre 1000 oggetti Adam Hill avrebbe rubato oltre mille oggetti dal magazzino della Warner Bros, tra cui bacchette, cravatte, portachiavi e stemmi per poi rivenderli su ... Leggi la notizia su tpi

