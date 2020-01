Guido Crosetto: “Matteo Salvini ha difeso Trump perché pensa ai voti” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Guido Crosetto è stato un esponente di spicco di Fratelli d’Italia e ha sempre rimarcato la distanza dalla Lega e da Matteo Salvini. Ancor di più nel momento in cui il leader del Carroccio ha difeso Trump nella sua azione contro l’Iraq e in particolare nella decisione di lanciare una bomba all’aeroporto di Baghdad per uccidere il generale Qassem Soleimani. Secondo Crosetto, infatti, Salvini ha agito per un solo scopo. Guido Crosetto contro Matteo Salvini Matteo Salvini ha sostenuto l’azione di Donald Trump contro Baghdad “perché pensa solo ai voti“: così si è espresso Guido Crosetto, esponente di Fratelli d’Italia. Infatti, mentre l’ala estremista di Giorgia Meloni ha condannato l’assalto brutale, il leader del Carroccio ha invece invitato le donne e gli uomini a “ringraziare il presidente Trump e la democrazia americana per ... Leggi la notizia su notizie

notizieit : Guido Crosetto: “Matteo Salvini ha difeso Trump perché pensa ai voti” - Profilo3Marco : RT @Libero_official: 'Perché ha detto quelle cose'. #Crosetto contro #Salvini: 'bomba americana' su #Lega e #FdI, sempre più lontani #Iran… - FPetrelli : Guido Crosetto contro Matteo Salvini: 'Perché ha difeso Trump sull'Iran'. Il sospetto politico del meloniano -