Gravissimo lutto per Anna Oxa: si è tolto la vita per problemi finanziari e professionali [FOTO] (Di lunedì 6 gennaio 2020) Grave lutto per Anna Oxa: si è tolto la vita il suo ex marito Franco Ciani Qualche ora fa Anna Oxa è stata colpita da un Gravissimo lutto. Purtroppo è venuto a mancare l’ex marito Franco Ciani. Il noto musicista, cantante autore di brani si è suicidato. Stando alle prime informazioni, l’uomo avrebbe commesso l’estremo gesto attraverso un sacchetto di plastica. Il corpo senza vita del produttore è stato trovato dal personale di un hotel di Fidenza nella mattinata di venerdì 3 gennaio 2020. La triste notizia è stata diffusa da Il Corriere della sera. Per chi non lo sapesse è stato il primo consorte della Oxa e autore delle canzoni di quest’ultima, come Tutti i brividi del mondo e Ti lascerò, brano trionfatore del Festival di Sanremo 1989. Chi era Franco Ciani e le ragioni del suicidio Stando alle prime ricostruzioni, Franco Ciani è trovato privo di vita in una ... Leggi la notizia su kontrokultura

