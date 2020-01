Gravi accuse contro Paolo Ruffini: “ha tradito Diana Del Bufalo con me, ecco perché non sono a La Pupa e il Secchione” (Di martedì 7 gennaio 2020) Gravi accuse nei confronti del conduttore Paolo Ruffini, che da Martedì 7 sarà in onda su Italia 1 con la nuova edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa. Al centro della bufera scatenata da tale Vanya Stone è proprio il programma: una ragazza ha infatti lanciato delle forti accuse sostenendo che la sua partecipazione sia stata bloccata per via di una passata relazione con il conduttore Paolo Ruffini mentre lui era fidanzato: Mi avevano mandato il precontratto da firmare, ma all’ultimo minuto non ero più nel cast senza motivo. Chissà perché, forse colui che presenta il programma avrà avuto la coda di paglia che raccontassi della storia che avevamo mentre era con Diana Del Bufalo o delle porcate che proponeva alle mie amiche. So solo che sei un miserabile, Ruffini! Questo il post Facebook che poi è stato eliminato. Sono poi state pubblicate delle Stories su Instagram ... Leggi la notizia su trendit

