Gratta e vinci, un male da estirpare: “Il meccanismo perverso che non ci raccontano” (Di lunedì 6 gennaio 2020) L’OFFERTA – Ci sono attivi oggi 47 Gratta & vinci diversi e il loro prezzo varia da 1 a 20 euro. Solo come primo lotto hanno distribuito 1.735.680.000 tagliandi. Considerando un peso medio di 3 grammi a tagliando, oltre 5.200 tonnellate di materiale nocivo per la salute. I Gratta & vinci sono il gioco d’azzardo più praticato in Italia, da adulti e minori. Secondo i dati di un recente studio dell’Istituto superiore di sanità, nel 2018 hanno giocato d’azzardo 700.000 minori, a cui il gioco d’azzardo è vietato per legge e di questi, 70.000 soffrono di disturbi da gioco d’azzardo. La distribuzione dei g&v è capillare, si trovano praticamente dappertutto, dal tabaccaio, dal giornalaio, al bar e con il loro prezzo diversificato, adatto a tutte le tasche, e il loro aspetto apparentemente bonario vengono acquistati e Grattati da adulti e ... Leggi la notizia su howtodofor

