Grande successo per la Befana della Croce Rossa di Roma e Salvamamme - (Di lunedì 6 gennaio 2020) Fonte foto: ufficio stampaGrande successo per la Befana della Croce Rossa di Roma e Salvamamme 1Sezione: Spettacoli Roberta Damiata Croce Rossa di Roma e Salvamamme, come da tradizione, hanno organizzato una semplice e dolce festa della Befana per cento bimbi di famiglie in difficoltà, ai quali l’augurio di una buona Epifania è stato rivolto dalla vicesindaca di Roma Area Metropolitana, Teresa Maria Zotta, dalla Presidente di C.R.I. Roma, Debora Diodati, e da Maria Grazia Passeri, Presidente di Salvamamme. Per le famiglie arrivate per festeggiare Calzette della Befana, giocattoli, regali e tanti dolcetti donati da due le Befane in carne e ossa, l’attrice Donatella Rossi e la stilista Annalisa Di Piero. Tanti i personaggi che non sono voluti mancare, da Vincenzo Bocciarelli, a Cinzia Leone ed ancora, l'attrice e regista Francesca Ceci. Un dolce contributo al ... Leggi la notizia su ilgiornale

