Grande Fratello Vip: tutti i nomi della quarta edizione del reality (Di lunedì 6 gennaio 2020) Conosciamo meglio tutti i concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini. Grande Fratello Vip: data d’inizio e novità della quarta edizione Mancano poche ore all’inizio della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Il reality doveva iniziare a fine ottobre ma Mediaset ha deciso di posticiparlo nel 2020. La prima puntata andrà in onda mercoledì 8 gennaio e il programma avrà due appuntamenti settimanali (il mercoledì e il venerdì). Alfonso Signorini, da opinionista delle tre precedenti edizioni, sarà conduttore e autore del programma. Sarà affiancato, inoltre, in tutte le puntate, da Pupo e Wanda Nara, per la prima volta opinionisti di un reality. Da quello che sta circolando in queste ore sul web ci sono diverse novità. La prima è il ritorno dell’amato (e al tempo stesso odiato) tugurio. La seconda è una nuova stanza a tema anni ... Leggi la notizia su kontrokultura

matteorenzi : La password di Stato anche per i servizi privati è inquietante. Il Ministro Pisano attui il piano già pronto lancia… - matteosalvinimi : Il Grande Fratello al governo. Questi sono pericolosi. #Pisano - lucatelese : Una cosa più giusta la #Pisano non la poteva dire: gli idioti che gridano al Grande Fratello non si accorgono di averlo già a casa :-) -