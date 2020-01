Grande cuore dei tifosi. Picarone su Lotito: “Croce e delizia ma non sia solo Lazio” VIDEO (Di lunedì 6 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – Il Grande cuore dei tifosi della Salernitana. “Grazie alla generosità e l’altruismo di tante persone che si sono fermate ai nostri banchetti posti all’interno della curva sud dell’Arechi prima degli incontri casalinghi con il Crotone e con il Pordenone, ma non solo, siamo riusciti a donare un sorriso a tanti ragazzi meno fortunati di noi” spiega Rosa Punzo, volto noto della curva. Solidarietà che ha permesso l’acquisto di due enormi televisori da 50 pollici “destinati all’associazione La Tenda centro di solidarietà Onlus di Salerno che gestisce le comunità alloggio ‘I Girasoli’, ‘Il Biancospino’, ‘Girasoli 2 ‘, ‘Il Melograno’, insieme con altri fondi per l’ acquisto di prodotti indicati dalla stessa associazione per potenziare il percorso di integrazione educativo degli ospiti nonché per realizzare i loro desideri di ... Leggi la notizia su anteprima24

angelomangiante : Sembra l'apocalisse. La fine del mondo. Ma non è un film. Il tragico rumore del fuoco nel video mette i brividi. De… - Agenzia_Ansa : Corso Francia, murales per Gaia e Camilla. Un grande cuore e le due ragazze mano nella mano #FOTO #ANSA - Djnc78 : 'C'é da dire che oggi qui a #SanSiro si sono registrati due boati: all'annuncio del nome e all'ingresso in campo di… -