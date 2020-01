Governo | i nodi sul tavolo della maggioranza nel 2020 | da prescrizione ad Autostrade

Governo - tutti i nodi rinviati a gennaio : dalle concessioni autostradali alla giustizia : Nel 2020 il primo nodo da sciogliere sarà quello sulla prescrizione. Particolarmente delicato il dossier della revoca della concessione ad Autostradeper l’Italia dopo il crollo del ponte Morandi

Renzi : "Governo tiene?Non so - tanti nodi" : 16.25 "Dal punto di vista della tenuta" del governo "non so, ci sono tante questioni.Il Mes, su cui litigano Pd e 5 Stelle, Alitalia, Banca popolare di Bari, la prescrizione". Così il leader di Italia Viva, Renzi. "Noi questa volta non c'entriamo niente", dice riferendosi al Mes."Ieri sera non siamo andati al vertice anche perché abbiamo chiesto un incontro a Conte su sette-otto temi", aggiunge. "Siamo preoccupati di fare le cose bene. Noi ...

ILVA E ALITALIA/ I nodi che mettono in bilico il Governo : Le visioni dei partiti di maggioranza sull'economia non possono che cozzare ed essere la vera bomba a orologeria per la durata del Governo

Una cena al posto del conclave : Conte porta i ministri a mangiare fuori per affrontare i nodi nel Governo : Ritrovare lo spirito di squadra, dopo una serie di vicende - dall’Ilva al Mes, passando per la riforma della giustizia- che rischiano di fiaccare l’anima del Governo. Il premier Giuseppe Conte stasera, dopo il Cdm, porterà i ministri a cena fuori, a due passi da Palazzo Chigi: un pasto sostitutivo del conclave per affrontare i nodi più spinosi della maggioranza. Salvo cambi di programma dell’ultimo minuto, ...