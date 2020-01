Golden Globes, Brad Pitt premiato per C'era una volta a Hollywood e la regia inquadra Jennifer Aniston (Di lunedì 6 gennaio 2020) Mentre Brad Pitt era sul palco dei Golden Globe per ritirare il premio della Hollywood Foreign Press come miglior attore non protagonista per C'era una volta a Hollywood, la regia ha inquadrato la ex moglie Jennifer Aniston: "Stasera volevo portare mia mamma, ma non ho potuto perché chiunque mi met Leggi la notizia su liberoquotidiano

Agenzia_Ansa : #GoldenGlobes, Sam Mendes fa il pieno: è miglior regista, il suo '1917' premiato come miglior film. Joaquim Phoenix… - Corriere : Golden Globes 2020, a «1917» di Mendes miglior film e regia. Successo per Tarantino e ... - HuffPostItalia : Tutti i premiati ai Golden Globes 2020 -