Golden Globes 2020, per il cinema vincono Tarantino e il Joker, tracollo Netflix (Di lunedì 6 gennaio 2020) C’Era Una Volta… A Hollywood 3 premi, 1917, Joker e persino Rocketman 2 statuettei. Mentre la corazzata Netflix è rimasta quasi all’asciutto, un solo premio. È questo l’inimmaginabile responso dei Golden Globes 2020, 77esima edizione del premio assegnato dalla Hollywood Foreign Press Association. Inimmaginabile perché, ricordiamolo, la piattaforma streaming metteva sul piatto addirittura 17 candidature per il cinema, tra Storia Di Un Matrimonio, The Irishman, I Due Papi e Dolemite Is My Name. E l’unica statuetta vinta è stata quella di Laura Dern come attrice non protagonista in Storia Di Un Matrimonio. Ma andiamo per ordine. Si sentono spirare venti di guerra sulla cerimonia dei Golden Globes 2020, visto il drammatico precipitare di questi ultimi giorni della crisi tra Usa e Iran. E subito si pensa che qualche premiato farà sentire la sua voce sul tema, dato che l’ambiente dello ... Leggi la notizia su optimaitalia

Corriere : Golden Globes 2020, a «1917» di Mendes miglior film e regia. Successo per Tarantino e ... - Corriere : Golden Globes 2020: il red carpet Dal nero chic di Jennifer Aniston allo spezzato di Margot Robbie - Agenzia_Ansa : #GoldenGlobes, Sam Mendes fa il pieno: è miglior regista, il suo '1917' premiato come miglior film. Joaquim Phoenix… -