Golden Globe, trionfano Tarantino e Joaquin Phoenix per 'Joker': tutti i vincitori (Di lunedì 6 gennaio 2020) Brad Pitt miglior attore non protagonista in 'C'era una volta a... Hollywood'. Delusione per 'The Irishman' di Martin... Leggi la notizia su today

SkyTG24 : Ecco tutti i candidati e i favoriti per i #GoldenGlobes ?? La cerimonia di premiazione andrà in onda questa notte a… - SkyTG24 : Tutte le serie tv vincitrici ai #GoldenGlobes 2020 ?? - ilpost : I migliori momenti dei Golden Globe 2020 -