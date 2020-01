Golden Globe 2020, tutti i vincitori dei premi per film e serie tv (Di lunedì 6 gennaio 2020) Quentin Tarantino e il cast di “C’era una volta a… Hollywood” coi due premi ottenuti nella serata (foto: Getty Images) Si è svolta nella notte fra il 5 e il 6 gennaio la cerimonia d’assegnazione dei Golden Globe 2020. I premi per film e serie tv assegnati dalla Hollywood Foreign Press Association sono stati consegnati a Beverly Hills. A condurre la serata, Ricky Gervais. Come si poteva già intuire dalle nomination, fra i film si è affermato C’era una volta… a Hollywood, che si è portato a casa tre premi (miglior film comico, miglior sceneggiatura e miglior attore non protagonista a Brad Pitt), seguito da 1917 (miglior film drammatico e miglior regia), Joker e Rocketman. A sorpresa The Irishman di Scorsese è rimasto a bocca asciutta. Per quanto riguarda le serie tv, invece, grande successo di Chernobyl, Succession e Fleabag, che si sono aggiudicate due Globi ... Leggi la notizia su wired

