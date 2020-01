Golden Globe 2020, tutti i look: dall’abito “carta di cioccolatino” di Beyoncé al rosso “regina di cuori” di Scarlett Johansson (Di lunedì 6 gennaio 2020) rosso, oro, poche stravaganze e scollature preziose: il red carpet dei Golden Globe è una delle passerelle più attese per spiare gli abiti delle celebrità. Patricia Arquette è rock’n’roll, con lo smalto e gli occhiali da sole e le popstar danno una lezione di sobrietà con i maxifiocchi dorati e c’è chi gioca a scambiarsi di ruolo: la rapper Awkwafina è abbottonata fin sotto al mento e la sempre elegante Cate Blanchett azzarda un abito con reggiseno gioiello. A dominare la scena quest’anno il colore oro: Jennifer Lopez lo sceglie per un maxi fiocco sulla gonna da principessa, la popstar Beyoncé per le super maniche a sbuffo del suo abito nero (con la scollatura vertiginosa). Lei è sempre splendida, ma è impossibile non pensare alla carta scintillante della famosa marca di cioccolatini. Anche Sandra Bullock, che ha presentato l’evento, ha ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

