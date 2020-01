Golden Globe 2020, per i film trionfa 1917 per le serie Succession e Chernobyl (Di lunedì 6 gennaio 2020) 1917 e C’era una volta … a Hollywood dominano la scena dei Golden Globe 2020 per quanto riguarda i riconoscimenti assegnati al cinema, mentre per quanto riguarda la serialità escono trionfatrici Succession, Fleabag e Chernobyl. La 77esima edizione dei premi assegnati dall’assaciazione stampa estera ad Hollywood rappresenta un succulento antipasto degli Oscar ma soprattutto è stata letta come una presa di posizione del cinema tradizionale nei confronti dei colossi dello streaming. Soprattutto per quanto riguarda proprio la produzione dedicata al grande schermo (qui tutte le candidature). Escono infatti sconfitti film come The Irishman di Martin Scorsese ma anche Marriage story, mentre trionfa un film come 1917 di Sam Mendes che in pochi hanno ancora visto nelle sale visto che sarà distribuito largamente a gennaio 20202 e C’era una volta a Hollywood di Quentin ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

