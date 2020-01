Golden Globe 2020: Nicole Kidman piange sul red carpet per gli incendi in Australia (Di lunedì 6 gennaio 2020) Nicole Kidman visibilmente commossa sul red carpet dei Golden Globe 2020 per via degli incendi che minacciano l'Australia, il collega Russell Crowe è rimasto a casa a proteggere la famiglia minacciata dalle devastazioni. Nicole Kidman è apparsa visibilmente commossa ai Golden Globe 2020 per gli incendi in Australia che stanno minacciando, tra le altre cose, una casa dell'attrice. Us Weekly ha rivelato che, appena scesa dall'aereo che la portava a Los Angeles, Nicole Kidman ha appreso della gravità della situazione e della minaccia, che coinvolgerebbe anche la casa dell'attrice e del marito Keith Urban in Australia. Sul red carpet Nicole Kidman si è concessa ai fotografi mostrandosi sorridente e professionale, ma alcuni testimoni hanno riferito di averla vista piangere. La diva si è poi scusata con i giornalisti durante le interviste ammettendo: "Mi ... Leggi la notizia su movieplayer

