Golden Globe 2020, le immagini del red carpet. Trionfo Tarantino: “Ho dato tanto al cinema. Ora voglio scrivere” (Di lunedì 6 gennaio 2020) A Los Angeles sono stati assegnati i premi ai migliori film e programmi televisivi della stagione, la 77esima edizione dei Golden Globe. “C’era una volta… a Hollywood” di Quentin Tarantino ha ottenuto la statuetta come miglior film commedia, miglior sceneggiatura e miglior attore non protagonista (Brad Pitt). Il regista, durante il suo discorso dal palco, ha dichiarato di volersi dedicare alla scrittura. Grande sconfitto della serata Martin Scorsese che non ha ricevuto alcun premio. Joaquin Phoenix è stato premiato come migliore attore per Joker L'articolo Golden Globe 2020, le immagini del red carpet. Trionfo Tarantino: “Ho dato tanto al cinema. Ora voglio scrivere” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

