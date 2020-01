Golden Globe 2020: il trionfo (a sorpresa) di Sam Mendes e della serie tv "Succession" - (Di lunedì 6 gennaio 2020) Carlo Lanna Vince a soropresa il film di Sam Mendes, tra le serie tv viene premiata Oliva Colman per la sua interpretazioine in "The Crown" Nella notte tra il cinque e sei Gennaio si è svolta la cerimonia dei Golden Globe 2020 che premia il buon cinema e la grande serialità. Una cerimonia che scalda i motori in vista degli Oscar, previsti ad inizio del mese di febbraio, e che comincia a delineare la cartina della Hollywood del 2020. Si premiamo infatti film di grande impatto, abili ricostruzioni storiche, biopic di estremo garbo e serie tv dal sapore cinematografico. Nessun premio tecnico, ma non è la caratteristica dei Golden Globes. A trionfare su tutti i pronostici sono "C’era una volta a … Hollywood" di Quentin Tarantino e "1917" di Sam Mendes che conquistano il premio come Miglior commedia e Miglior Film drammatico. La cerimonia si è svolta a Beverly Hills ed è stata ... Leggi la notizia su ilgiornale

