Golden Globe 2020, da Joaquin Phoenix “ambientalista” a Patricia Arquette contro Trump: i discorsi più applauditi della serata (Di lunedì 6 gennaio 2020) L’Australia in fiamme, il cambiamento climatico, Trump e i diritti delle donne: ritirare un premio sul prestigioso palco dei Golden Globe è l’occasione per mandare un messaggio potente. Joaquin Phoenix, Patricia Arquette e Michelle Williams si sono tolti qualche sassolino dalle scarpe nonostante le raccomandazioni del conduttore, il comico Ricky Gervais, che aveva avvertito i vincitori di “ringraziare il vostro agente e il vostro Dio, e poi fuori dalle scatole”. Ricky Gervais contro tutti. Com’è tradizione, il comico chiamato a presentare la cerimonia inizia la serata con un monologo al vetriolo che non risparmia nessuno: dal musical Cats a Martin Scorsese, da Leonardo DiCaprio a Jeffrey Epstein. Il politicamente corretto? Questo sconosciuto: Gervais spara a zero anche sugli scandali di molestie sessuali, scherza sull’Isis e sul pericolo di una ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

