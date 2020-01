Gol Ilicic, capolavoro balistico dell’attaccante dell’Atalanta contro il Parma [VIDEO] (Di lunedì 6 gennaio 2020) Si sta giocando Atalanta-Parma. Dominio della squadra bergamasca. Strepitosa prestazione, in particolare, di Ilicic. Lo sloveno ha messo a referto una doppietta. Gol capolavoro il primo. Un sinistro al volo da applausi per coordinazione. Un calciatore che si sta rivelando sempre più importante e praticamente imprescindibile per Gasperini. In basso il VIDEO del gol di Ilicic. #Ilicic what a volley 4-0 #AtalantaParma #GoAtalantaGo pic.twitter.com/4HcQfDrhEx — Eirik The Viking (@UpTheHills) January 6, 2020 Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo Gol Ilicic, capolavoro balistico dell’attaccante dell’Atalanta contro il Parma VIDEO CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

