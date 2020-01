Gol Benassi, capolavoro del centrocampista della Fiorentina contro il Bologna [VIDEO] (Di lunedì 6 gennaio 2020) Si sta giocando Bologna-Fiorentina, partita delle 12,30 del lunedì di Serie A. Vantaggio viola con Marco Benassi al 27° con un gran destro al volo. Per la Fiorentina sarebbero tre punti d’oro alla prima di Iachini sulla panchina gigliata. La squadra di Mihajlovic, però, non ci sta ed ha iniziato a spingere nella ripresa. In basso il VIDEO del capolavoro di Benassi. マジヤバのヤバなベナッシのシュート #Benassi #SerieA pic.twitter.com/Hzophr4YWG — m♡o♡s♡h (@night long) January 6, 2020 Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo Gol Benassi, capolavoro del centrocampista della Fiorentina contro il Bologna VIDEO CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

