Gli Usa congelano la licenza a Leonardo-Finmeccanica: «Amici dei cinesi? Niente tecnologia americana» (Di lunedì 6 gennaio 2020) La disinvolta, o meglio cerchiobottista, politica estera del Conte bis costa cara, carissima, all'industria italiana. Leonardo-Finmeccanica, la più grande azienda a partecipazione pubblica con prevalenti interessi nel settore miliare, ha visto congelare la propria licenza produttiva dagli Stati Uniti. Un danno enorme, considerato che Leonardo partecipa a numerosi programmi dell'industria della difesa americana, tra cui quello del contestatissimo caccia multiruolo F-35. Questa volta, però, si parla di elicotteri per le operazioni speciali, ma la musica non cambia. Il governo americano avrebbe deciso di mettere in freezer e congelare la licenza di Leonardo per la commercializzazione degli elicotteri Boeing CH 47 Er "Chinook", dove la sigla ER sta per Extentend range. Si tratti di elicotteri con una configurazione particolare che li rende adatti alle

