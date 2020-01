Gli effetti dell’uccisione di Soleimani sulle elezioni israeliane (Di lunedì 6 gennaio 2020) L’uccisione di Soleimani per mano degli Stati Uniti in Iraq ha reso ancora più instabile il Medio Oriente e messo ancora di più a repentaglio la già debole sicurezza nell’area. Ma gli effetti dell’azione statunitense variano a seconda del Paese considerato e in alcuni casi possono anche avere risvolti positivi, come nel caso di Israele. Usa e Israele Il 3 gennaio il presidente Usa Donald Trump ha ordinato un attacco contro il generale Qassem Soleimani, una delle figure più importanti dell’Iran, dopo l’attacco da parte di milizie filo-iraniane contro l’ambasciata americana a Baghdad. Una mossa che non può non far pensare alla crisi del 1979, quando gli studenti iraniani presero in ostaggio 52 membri dell’ambasciata Usa rilasciandoli solo nel 1981. Un evento che lo stesso presidente Trump ha richiamato alla memoria poche ore dopo l’attacco contro Soleimani, avvertendo che in caso di una ... Leggi la notizia su it.insideover

