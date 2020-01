Giuntoli: “Mercato? Il mister ha cambiato modulo e dovremo mettergli qualcuno a disposizione” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Nel prepartita di Napoli-Inter, ai microfoni di Sky ha parlato il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli. “E’ una partita importante per loro e per noi, la prima dell’anno, contiamo di ripartire da dove abbiamo finito”. Cosa ci si può aspettare dal mercato? “Il mister ha cambiato modulo e numericamente qualcuno dovremo mettergli a disposizione”. Obiettivi? “Paradossalmente è presto per gli obiettivi. Dobbiamo ritrovare noi stessi. Abbiamo visto qualcosa di buono nel finale del Sassuolo. Speriamo che quel qualcosa di buono diventi qualcosa di più”. Cosa vi sta dando fiducia con l’arrivo di Gattuso? “Ha avuto un grande impatto con i ragazzi e con la piazza. E’ trascinante. Ha grande voglia, capacità e uno staff molto preparato. Siamo molto contenti” L'articolo Giuntoli: “Mercato? Il ... Leggi la notizia su ilnapolista

Salvato95551627 : RT @Spazio_Napoli: - CalcioNapoli24 : RT @SimoneGuadagnoo: @SkySport #Giuntoli: 'Cosa serve sul mercato? Il mister ha cambiato modulo, ora siamo col 4-3-3. Anche numericamente q… - SimoneGuadagnoo : @SkySport #Giuntoli: 'Cosa serve sul mercato? Il mister ha cambiato modulo, ora siamo col 4-3-3. Anche numericament… -