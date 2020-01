Giornata al Museo Mibact: boom di visitatori a Napoli e provincia (Di lunedì 6 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Si registra, ancora una volta, un pieno successo per la prima #DomenicaAlMuseo organizzata dal Mibact del 2020. In Campania è boom di affluenza nei centri culturali tra Napoli e provincia. Il polo più amato dai visitatori si conferma ancora una volta il Parco Archeologico di Pompei, che con i suoi 11.186 visitatori nella Giornata di ieri è il secondo Museo più visitato d’Italia, davanti per numero di visitatori c’è solo il Colosseo. Numeri importanti anche in città con il Museo Archeologico, che chiude la Giornata registrando 5.904 ingressi nella Giornata di ieri. Molto bene anche il Museo e Real Bosco di Capodimonte e il Palazzo Reale di Napoli, che chiudono rispettivamente con più di 4mila visitatori nell’intera Giornata. Dati lodevoli si registrano anche in provincia con i 2.467 curiosi che per la prima domenica al Museo gratuito dell’anno ... Leggi la notizia su anteprima24

