Giordana Angi a Sanremo 2020 con Come mia madre: da Amici 18 ad Amici Celebrities (Di martedì 7 gennaio 2020) Tra i 22 Big in gara alla 70esima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 4 all'8 febbraio 2020, con diretta su Rai1 e conduzione di Amadeus, c'è anche Giordana Angi.Per la cantante 26enne (li compirà il prossimo 12 gennaio) non si tratta del debutto assoluto sul palco del teatro Ariston, avendolo già calcato nel 2012 gareggiando nella categoria Giovani con il brano Incognita poesia. Nata a Vannes, in Bretagna, Giordana (ha la cittadinanza francese) è diventata popolare partecipando nel 2018 ad Amici di Maria De Filippi (18esima edizione), dove si è piazzata al secondo posto e ha conquistato il premio della critica. In precedenza, tuttavia, la cantante ha collaborato Come autrice con artisti di primo piano Come Nina Zilli, per la quale ha firmato il brano Senza appartenere, in gara al Festival di Sanremo del 2018. Giordana è stata anche autrice di alcune canzoni di Tiziano ... Leggi la notizia su blogo

sanguebianco : Giordana Angi, Anastasio, Elodie, Achille Lauro. I vostri preferiti? #ISolitiIgnoti - lanemicageniale : Prima di criticare senza motivo Giordana Angi ricordatevi che lei non ha bisogno di duetti commerciali per campare… - cheTVfa : #Sanremo2020 | I 24 BIG IN GARA 15) Michele Zarrillo - 'Nell'estasi o nel fango' 16) Raphael Gualazzi - 'Carioca'… -