Ginnastica artistica, come verranno assegnati gli ultimi pass per le Olimpiadi 2020? Corsa tra Coppa del Mondo e gare continentali (Di lunedì 6 gennaio 2020) Mancano sette mesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 che si disputeranno dal 22 luglio al 9 agosto. Il quadro dei qualificati per quanto riguarda la Ginnastica artistica deve ancora completarsi, sono stati assegnati diversi posti attraverso i Mondiali che si sono disputati a ottobre in quel di Stoccarda ma ci sono ancora dei pass a disposizione: 17 al femminile e 19 al maschile. come verranno assegnati? Saranno decisive le prove di Coppa del Mondo e le competizioni continentali, di seguito il dettaglio del percorso di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. CLICCA QUI PER TUTTE LE QUALIFICATE ALLE Olimpiadi (FEMMINILE) CLICCA QUI PER TUTTI I QUALIFICATI ALLE Olimpiadi (MASCHILE) FEMMINILE: Sono già stati assegnati 81 posti sui 98 a disposizione: le 12 Nazioni qualificate con la squadra possono portare quattro atlete a testa, sono già ammesse 33 individualiste in base al concorso ... Leggi la notizia su oasport

